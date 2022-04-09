Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Kaybetmeyi hak etmedik

Spor Toto Süper Lig 'in 32'nci haftasında Göztepe , evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmayı değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas çok üzgün olduklarını dile getirdi. Hırvat teknik adam, "Hak etmedik kaybetmeyi. Maçın başında basit hatadan gol yedik ardından iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok fırsatlar kaçırdık. 90 dakika boyunca pes etmedik, mücadele ettik ve pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor. Pozisyonumuz net penaltıydı, izledim. Maalesef olmadı, çok üzgünüz" diye konuştu.

DHA



