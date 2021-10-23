Göztepe Teknik Direktörü Nester El Maestro: Anlaşılabilir değil!

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro 1-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasının ardından sonucu yorumladı. Oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydeden Sırp hoca, "Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Açıkcası nasıl kazandıklarını anlamadık. Ancak ihtiyaçları vardı bu galibiyete. Daha önce şampiyon olan bir hoca olarak söyleyebilirim ki bu tip maçlarda puan alan takımlar her zaman şampiyonluğa bir adım daha yakındırlar" dedi.

'Zor bir gündü'

İstatistiklerden de biraz söz eden Maestro, "Maç öncesi yayınlanan takım pozisyonunu gördüm, 5-4-1 gibi yansımıştı. Ancak ilk yarıda daha ofansif bir şekilde sahadaydık. Avrupa seviyesinde istatistiklerimiz var. Koşu mesafemiz 12 bin kilometrenin üstünde. 17 şut, 25 orta var. Bu istatistikler sonrasında bir takımın kaybetmesi çok da anlaşılabilir değil. Şans olabilir, başka faktörler olabilir ama bizim için zor bir gündü" ifadelerini kullandı.







