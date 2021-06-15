Gaziantepspor altyapısından yetişen deneyimli orta saha Süper Lig'de Gaziantep ekibinin yanı sıra Bursaspor ve Akhisarspor formalarını terletti. Taşkın 2015-2016 sezonunda ise Gümüşhanespor'a transfer oldu. Ardından Menemenspor'a imza atan oyuncu 3.5 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Son olarak Balıkesirspor'da geçen sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkan Taşkın, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

BÜYÜK HASRET BİTTİ

Göztepe kuruluşunun 96'ncı yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Geçen sene koronavirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı sadece Gürsel Aksel Stadı'nda organizasyon yapabilen sarı-kırmızılılarda taraftarlar dün gece Mustafa Kelam Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 19.25'te toplanmaya başlayan Göztepe'ye gönül verenler 21.30'da ise binlerce meşale yakarak görsel şov yaptı. Yönetim ve sporcular ise stadın çatısında meşaleler yakarak organizasyona renk kattı. Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar bir senelik özlemi doyasıya giderdi. İzmir, organizasyonda meşalelerle aydınlanırken ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)