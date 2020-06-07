Göztepe taraftarı formayla tribünde

Büyük heyecanla beklenip sezonun ikinci yarısında kapılarını açan kulübün 95 yıllık tarihindeki kendine ait ilk stadyumu Gürsel Aksel Stadı’nda salgın nedeniyle yalnızca 3 maçta takımlarını destekleyebilen taraftarlarlar, bedenleriyle olmasa da formalarıyla tribünde olacak. Göztepeli futbolseverler kampanya kapsamında yarından itibaren lisanslı formalarını kulübe bırakacak ve bu formalar Gürsel Aksel Stadyumu’nun koltuklarında yerini alacak.

‘İyi günde, kötü günde’

Kulüpten yapılan açıklamada, “İyi gün, kötü gün, ligler, hava şartları ne olursa olsun takımının yanında olan Şanlı Göztepe taraftarı bu zorlu günlerde de tribündeki yerini alabilecek. Formalar iç sahada oynayacağımız tüm müsabakalarda tribünlerimizi süsleyecek ve bu müsabakaların ardından sahiplerine geri teslim edilecektir. Formaların geri tesliminde forma sahibine bu uygulamanın hatırası olarak bir yama (patch) hediye edilecek. Forma teslimi Gürsel Aksel Stadyumu’nda yer alan GÖZGÖZ Mağazaları Satış Noktası’na yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Ömer Necati Albayrak