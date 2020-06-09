Göztepe, koronavirüs arası sonrası cuma günü lider Trabzonspor’la evinde oynayacağı ilk karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor. Son 3 sezonda rakibine kök söktüren Sarı-Kırmızılılar, Karadeniz ekibine yine geçit vermemeyi hedefliyor.

Göz Göz, iki ekip arasında yapılan son 5 maçta Trabzonspor’u 3 kez yendi. Pandemi nedeniyle Gürsel Aksel Stadı’nda boş tribünlere karşı Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe bir kez daha 3 puana kilitlendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.