Göztepe şut fakiri

Son 3 dış saha maçında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile karşılaşan Göztepe bu müsabakalarda yalnızca 1 kez isabetli şut atabildi. Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalan Göz-Göz’ün tek isabetli şutu bu maçta geldi ve Halil topu ağlara gönderdi. Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyan Göztepe 90 dakika boyunca kaleye tek isabetli şut çekemedi.

Göztepe son 3 maçta ise kalesinde birçok pozisyon verdi. Sarı-kırmızılıların sezon başında Adanaspor’dan transfer ettiği kaleci İrfan Can kurtardığı pozisyonlarla adeta takımını ipten aldı. İrfan Can 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla farkı önlerken, son Kasımpaşa müsabakasında da rakip forvetlere geçit vermedi, takımının İstanbul’dan puanla ayrılmasında başrolü oynadı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)