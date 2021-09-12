Göztepe , Süper Lig ’in 4. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı. Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakanın ilk yarısını Deniz Türüç’ün attığı golle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir karşısında Göztepe 64. dakikada Cherif Ndiaye ile beraberliği yakaladı. İzmir temsilcisi 83. dakikada David Tijanic’in attığı golle 2-1 üstünlük kurdu.

Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro da ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe, puanını 5’e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte takımının ilk golünü kaydeden Cherif Ndiaye, ikinci golün de asistini yaptı. David Tijanic de Göztepe formasıyla ilk golünü kaydetti.

Müsabakayı 3995 biletli seyirci takip etti.