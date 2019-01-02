Göztepe sol bek transferinde kararını verdi: Ali Adnan

Sol bek arayışlarına giren Göztepe, Aziz Behich, Ali Adnan Emilio Izaguirre listesine alan Sarı Kırmızılı ekip Ali Adnan ismi üzerinde karar verdi.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:07
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Göztepe sol bek transferinde kararını verdi: Ali Adnan

Ara transferde kadrosunu ciddi manada güçlendirmeyi planlayan İzmir temsilcisinde sol bek transferinin netleşmek üzere olduğu öğrenildi. PSV Eindhoven forması giyen Bursasporlu eski oyuncu Aziz Behich, Udinese’den bir dönem Rizespor forması giyen Ali Adnan ve Celtic’ten Emilio Izaguirre’yi listesine alan Göztepe’nin Ali Adnan ismi üzerinde karar verdiği belirtildi.

Teknik direktör Kemal Özdeş’in Iraklı futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği ifade edilirken, kurmayların transferde ciddi adımlar attığı dile getirildi. Transferin birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.

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