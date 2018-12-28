Göztepe, sol bek için Emilio İzaguirre’yle anlaştı

Kemal Özdeş yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen Göztepe transferde ilk bombasını patlattı, imza aşamasına gelinen oyuncuya FANATİK ulaştı.

Çapraz bağları kopan Traore’nin yerine mutlaka bir sol bek almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir temas halinde olduğu Celtic’li Emilio İzaguirre ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla dün yapılan görüşmede el sıkışıldı.

Kulübüyle kalan yarım sezonluk sözleşmesinin feshi için yapılacak toplantının ardından İzaguirre’nin İzmir’e gelerek 1.5 yıllık kontrata imza atacağı ifade edildi.

4 yolcu var

Ara transferde kadrosuna en az 4 oyuncu kazandırmak isteyen Göztepe forvete, stopere ve kanata da takviye yapmayı planlıyor.

Kemal Özdeş’in verdiği rapor doğrultusunda Scarione, Ghilas, Cikalleshi ve Gouffran’la da yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim 4 futbolcudan da kendilerine takım bulmalarını istedi.