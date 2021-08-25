Pazar günü Sivasspor karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak sarı-kırmızılılar, Süper Lig 'de rakibiyle oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda rakibini 2 maçta da yenmeyi bildi. Sivas'ta 3-2 galip gelen Göztepe , Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakayı da 1-0 galip tamamladı.

Ertesi sezon kırmızı-beyazlılara dış sahada 2-0'lık skorla boyun eğen Göztepe, İzmir'deki maçtan ise 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar 2019-20'de Sivas'ta oynanan müsabakayı 1-0 kaybederken, Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 3-1'le geçti. Geçen sezon Göztepe deplasmandan 3 puanla ayrıldı ve Sivasspor'u 1-0 yendi. İzmir'de müsabaka ise gol düellosu şeklinde geçti. Sivasspor sahadan 5-3 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Mihojevic ve sol bek Burekovic karşılaşmada forma giyemeyecek.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA