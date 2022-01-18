Göztepe - Sivasspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçını kazanan Göatepe sahasında Sivasspor 'u ağırlayacak.

Göztepe , son maçında küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'dan önemli bir 3 puan almayı başardı. İzmir ekibi, küme düşme hattının etrafında dolaşmayacak kadar kaliteli kadro yapısına sahip bir takım. Son 3 maçta gösterdiği performansla mini bir canlanma yaşadı. Göztepe'nin Sivasspor karşısında yenilmekten kaçınmalarını bekleyebiliriz.

Sivasspor, lider Trabzonspor 'la 1-1 berabere kaldı. Çok sıkı mücadele ettiler, taktik disiplinlerini asla kaybetmediler ve diğer takımlara Trabzonspor'un nasıl durdurulabileceğini gösterdiler. Gösterdikleri yoğun mücadele derin kadro yapısı olmayan Sivasspor için handikap. Rıza hocanın en büyük sıkıntısı takımın yorgunluk sıkıntısı çekmesi.

Karşılaşma öncesi en dikkat çeken istatistik Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de yabancı meslektaşlarıyla karşılaştığı son sekiz maçı kaybetmedi. Rıza hoca bu seride 4 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Son dönemde iyi performans sergileyen iki takımın mücadelesinde karşılıklı gol bekleyebiliriz.



