Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Öğleden sonra hava yoluyla Sivas’a gidecek İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri kafilede yer almayacak. Sakatlığı geçen Kubilay Sönmez’in Sivas’a götürüleceği öğrenildi.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 19.15’te başlayacak Demir Grup Sivasspor - Göztepe karşılaşmasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.