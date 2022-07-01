Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe , Manchester City altyapısından yetişen ve en son Barnsley forması giyen Romal Palmer'i kadrosuna kattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. 30 Eylül 1998'de İngiltere'de dünyaya gelen ve Manchester City altyapısında futbola başlayan Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington takımının formasını giydi. Palmer, Championship'te toplamda 70 karşılaşmada mücadele etti. Romal Palmer'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Palmer, geçtiğimiz sezon Barnsley formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 bin 48 dakika süre alırken, bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



