Göztepe pes etmiyor

Süper Lig ’e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaşayan ve haftalardır düşme potasından kurtulamayan Göztepe , Fenerbahçe karşısında sergilediği mücadeleyle alkış aldı. Özellikle pandemi döneminde taraftar desteğini kaybettikten sonra iç sahada yokları oynayan Göz Göz, evinde çıktığı son4 maçı gol dahi atamadan kaybetmişti. Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Sarı-Kırmızılılar, Jahovic’in golüyle öne geçerek tam78gün süren iç saha gol hasretine son verdi. Son olarak ligin 4. haftasında Başakşehir’e karşı taraftarı önünde fileleri havalandıran Göz Göz, üstünlüğünü koruyamasa da düşme potasındaki rakiplerinin kayıplar yaşadığı haftayı zorlu maçtan 1puan çıkarıp boş geçmedi.

14 maçta 11 puan

Geride kalan 14hafta sonunda hanesine 11puan yazdırabilen Göz Göz’de38 yaşındaki teknik direktör Nestor El Maestro’yla defalarca ayrılık gündeme gelse de başkan Mehmet Sepil, genç hocayla devam edeceklerini vurgulamıştı.









Jahovic'ten Fener'e 2.gol

İzmir ekibinin tecrübeli golcüsü Adis Jahovic, 40. dakikada fırsatçılığını konuşturupşıkbir gole imza atarken,taraftarınhasretinede son verdi.Başarılıforvet, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 10. maçında2. kez fileleri havalandırdı.

4 eksikle başladılar

Göztepe’de teknik direktör El Maestro geçen haftaki 11’den 2 değişikliğe gitti. Sırp çalıştırıcı, Ndiaye’yi yedek kulübesinde oturttu ve Jahovic’e şans verdi. Maestro, Lourency’yi kenara alıp Tijanic’i oynattı. İzmir ekibinde Megyeri, Mihojevic, Angel sakatlıkları, Yalçın ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.









Fırtına yok, şölen var

TFF tarafından karşılaşmalarda tam kapasite kararının alınmasının ardından 632 gün sonra Gürsel Aksel Stadı tam kapasite olarak açıldı. Sarı-Kırmızılılar son olarak Başakşehir’i 7 Mart 2020 tarihinde tam kapasite olarak ağırlamıştı. Taraftarlar fırtına ve yağmura rağmen tribünleri büyük oranda doldurarak takımlarına destek verirken, 90 dakika coşkuyla hasret giderdiler.