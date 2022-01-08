Süper Lig 'de ara transfer dönemi henüz açılmadan takımlar kadrosunu güçlendirmeye başladı. Ligde düşme hattında olan ve çıkış arayan Göztepe , takıma takviye yapmaya başladı.

İzmir ekibi, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oussama Tannane'yle sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1994 doğumlu Faslı futbolcu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladık.

23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen ve Ajax altyapısında futbola başlayan Tannane, SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi.

Hollanda U21 Milli Takımının da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.

Oussama Tannane'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.