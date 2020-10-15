Göztepe önce durduracak sonra vuracak

Zorlu mücadelede önce Fenerbahçe'nin silahlarını kitlemeyi planlayan Palut'un rakibinin direncini kırarak gol arayacağı bildirildi. Özellikle sarı-lacivertlilerin hücum oyuncuları Thiam, Valencia ve Samatta'ya özel önlemler alacak genç teknik adamın hızlı ataklarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade edildi.

Yeni transfer Guilherme'yi ilk kez ilk 11'e monte edecek İlhan Palut'un Brezilyalı oyuncudan kanatlarda da yararlanacağı vurgulandı. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de tedavisi sona eren İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'nin Fenerbahçe'ye karşı riske edilmeyeceği kaydedilirken, sağ dizinden sakatlık geçirken orta saha oyuncu Obina Nwobodo ise tamamen iyileşti.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)