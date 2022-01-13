Göztepe, ÖK Yeni Malatyaspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig 'de ikinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek düşme potasından kurtulan Göztepe , 21'nci hafta mücadelesinde yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Göztepe'de sakatlığı süren stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların devre arasında transfer ettiği kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane'nin lisansları ise çıktı.

Teknik direktör Nestor El Maestro'nun görev vermesi durumunda 3 futbolcu da Malatya'da forma giyebilecek. Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncunun da karantina süreci sona erdi. Süper Lig'de rakibiyle 10'uncu kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Ligin ilk devresinde rakibine evinde 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, geride kalan 9 karşılaşmada 11 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.

DHA