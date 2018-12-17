Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor’u 3-0’lık skorla mağlup eden Göztepe, rakibiyle İzmir’de karşılaşacak. İlk maçta avantajlı skoru elde eden Göztepe tura yakın görünüyor.

Göztepe - Nazilli Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Sahaya ilk maçtaki 3-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak sarı-kırmızılı ekip, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş’ın yerine Kemal Özdeş’i göreve getiren Göztepe, Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’la 0-0 berabere kalmıştı.

İki takım daha önce 2015-2016 sezonunda tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası’nın 3. turunda karşı karşıya geldi. Göztepe, İzmir’de normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu, maçta cezalı Mustafa Enes Öztürk’ü oynattığı tespit edilen Göztepe’yi 3-0 hükmen mağlup ilan etti.