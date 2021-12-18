Göztepe mutlak 3 puan hedefliyor

Ev sahibi Göztepe 'de kırmızı kart cezalısı Halil Akbunar'ın yanı sıra sakatlığı süren stoper Mihojevic mücadelede forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig 'de 13'üncü kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan 12 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 9 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü. Göztepe, rakibine karşı 2 galibiyetini de İzmir'de oynadığı maçlarda aldı. Teknik direktör Nestor El Maestro taraftarın desteği ile 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını belirtti. Ligde Göz-Göz bu sezon 16 maçta 14 puan toplayabildi. Teknik direktörlük görevine Fenerbahçe 'nin eski milli kalecisi Volkan Demirel'i getiren Karagümrük'ün ise 22 puanı var.