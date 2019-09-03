Sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, son olarak Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan ve Başakşehir ile 150’si Süper Lig olmak üzere 176 maça çıkan Marcio Mossoro dün resmen kadroya katıldı. Mossoro ile Sarı- Kırmızılı ekip 2 yıllığına anlaştı.

İzmir ekibi aynı takımdan Stefano Napoleoni ile de el sıkıştı. Başarılı oyuncuyla 2 yıllık kontrat yapıldı. Ayrıca İzmir ekibi, Napoleoni ve Atınç Nukan’ı da kadrosuna dahil etti.