Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu 28 puanla 19. sırada tamamlayarak Spor Toto 1. Lig'e düşen İzmir ekibi Göztepe 'de hareketli saatler yaşanıyor. Kulübün Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'e satılmasının ardından yapılanma sürecini hızlı sürdüren Ege temsilcisi, geçen sezon Holstein Kiel kulübünden 350 bin euroya transfer ettiği 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Makana Baku'yu Polonya ekibi Legia Varşova kulübüne gönderdi.

Sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Makana Baku'nun transferi ve bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Baku'ya emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.