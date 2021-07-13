Süper Lig ekiplerinden Göztepe , 1998 doğumlu sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama:

1998 doğumlu oyuncu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

8 Nisan 1998’de Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya U21 milli takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku, SG Sonnenhof Großaspach, Warta Poznań ve Holstein Kiel takımlarında forma giydi.

Baku'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.







