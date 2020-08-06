Göztepe, Lukasz Teodorczyk ile anlaşma sağladı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, daha önce de gündemine gelen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk ile anlaşma sağladı. Walfoot'un haberine göre daha önce Belçika'da Anderlecht'te de oynayan golcü oyuncunun Udinese'den Göztepe'ye transfer olması bekleniyor.

Anderlecht forması giydiği iki sezonda 93 maçta 45 gol atarak dikkat çeken Teodorczyk, 2018'de 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Udinese'ye transfer olmuştu. Serie A ekibinde istediği şansları bulmakta zorlanan 29 yaşındaki oyuncu, iki sezonda çıktığı toplam 32 maçta da sadece 1 gol atabildi.

İzmir ekibi, daha önce de transfer etmek istediği oyuncu ile anlaşmaya varırken istenilen performansı gösteremediği takımı Udinese ile de görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu şekilde sonlanacağı belirtiliyor.