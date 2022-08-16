Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe , bir yandan da transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Şu ana kadar Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı transfer eden sarı-kırmızıların Alman stoper Lukas Gottwalt'ı da kadrosuna kattığını açıkladı. Türk pasaportuna da sahip 24 yaşındaki 1.93 boyundaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İzmir ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

1997 doğumlu defans oyuncusu Lukas Gottwalt ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.