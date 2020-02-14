Göztepe, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 22. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve duran top çalışmaları yaptı. Göztepe kafilesi, özel uçakla Konya’ya gidecek.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin ile cezalı kaleci Beto, yarınki maçta forma giyemeyecek.
İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak müsabakada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.