Göztepe - Atiker Konyaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftayı galibiyetle kapatan Göztepe, seriye kendi evinde oynadığı Atiker Konyaspor maçıyla devam etti: 3-2

Bornova Stadı'ndaki karşılaşmada gol perdesi 24'üncü dakikada Cameron Jerome ile açıldı. Yasin Öztekin'in kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen İngiliz golcü takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 41'i gösterirken savunmanın büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, bu hafta da fileleri havalandırmayı başardı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. Yeşil Beyazlılar, oyuna ikinci yarının başında giren Paolo Hurtado'nun ortasında Mustapha Yatabare'nin attığı golle farkı bire indirdi.

Konya'nın umutlarını bitiren gol ise 61'de geldi. Andre Castro'nun attığı golle farkı yeniden ikiye çıkarırken maçta son sözü 90+4'te Ömer Ali Şahiner söyledi ve karşılaşma 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla Göztepe, puanını 12'ye çıkarırken Konyaspor 11 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

Hakem Mete Kalkavan'ın düdüğüyle karşılaşma başladı.

Dk.24 GOL! Yasin Öztekin'in kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Cameron Jerome çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Dk.38 Sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içindeki Mustapha Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Dk.41 GOL! Selim Ay'ın büyük hatasında topu kapan Yasin Öztekin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

Dk.45+5 Adama Traore’nin ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Dk.49 GOL! İkinci yarıda oyuna giren Paolo Hurtado'nun ortasında Mustapha Yatabare'nin attığı gol farkı bire indirdi.

Dk.61 GOL! Andre Castro'nun attığı golle Göztepe yeniden farkı ikiye çıkardı.

Dk.90+4 GOL! Ömer Ali Şahiner'in attığı gol, skoru 3-2'ye getirdi.

Göztepe - Konyaspor ilk 11'ler

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Alpaslan Öztürk (73' Andre Poko), Celso Borges, Andre Castro, Halil Akbunar (30' Tayfur Bingöl), Yasin Öztekin (90' Berkan Emir), Cameron Jerome

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Selim Ay (46' Paolo Hurtado), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jens Jonsson, Marko Jevtovic (68' Abdou Razack Traore), Deni Milosevic, Moryke Fofana (75' Wilfred Moke), Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare

Hakem: Mete Kalkavan

Sarı Kartlar: Ömer Ali Şahiner (19'), Deni Milosevic (36'), Marko Jevtovic (70'), Wallace Reis (79'), Titi (82'), Beto (86')