Göztepe, Kenneth Obinna Mamah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe , transferlerine devam ediyor.

İzmir ekibi, 1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 5 Mayıs 1998’de Nijerya'da dünyaya gelen Mamah, Lucera ve Città di Varese takımlarında forma giydi. Kenneth Obinna Mamah'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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