Göztepe, Kenneth Obinna Mamah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, transferlerine devam ediyor. İzmir ekibi, 1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe , transferlerine devam ediyor.
İzmir ekibi, 1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 5 Mayıs 1998’de Nijerya'da dünyaya gelen Mamah, Lucera ve Città di Varese takımlarında forma giydi. Kenneth Obinna Mamah'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."