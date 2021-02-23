Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda lavicert-beyazlıları ağırlayacak Göztepe, rakibini son 4 sezonda ligde hiç yenemedi. İlk olarak 2017-2018 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın karşısına çıkan İzmir temsilcisi sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki rövanşı da Göztepe 2-0'lık sonuçla kaybetti. Göztepe, 2018-2019'da da Kasımpaşa'ya İstanbul'da 3-1 yenilmekten kurtulamadı. İzmir'deki randevu ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezon Göztepe, Kasımpaşa karşısında makus talihini yine yenemedi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kasımpaşa'ya 4-1 boyun eğen sarı-kırmızılılar deplasmandanda evine 2-0'lık skorla eli boş döndü. Bu sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oyananan ilk maç başladığı gibi, golsüz sona erdi. Üst üste Medipel Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle morallerin tavan yaptığı Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, "Serimizi sürdürmek istiyoruz. Takımımız çok iyi bir hava yakaladı. Ciddiyeti elden bırakmadan hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi. Göztepe'de Berkan, Gassama, Napoleoni ve Zulj'un sakatlıkları sürüyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)