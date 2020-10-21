Göztepe, Kasımpaşa’ya karşı çok zorlandı

Sarı-kırmızılılar 4’üncü sezonunu geçirdiği Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı 6 maçın 5’ini kaybedip, sadece 1 maçı berabere bitirebildi. Göz-Göz tam 14 yıl sonra Süper Lig’e döndüğü 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa’ya Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 3-1 yenildi. İkinci yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki randevuyu da Göztepe 2-0 kaybetti.

Ertesi sezon İstanbul’daki maçı yine 3-1 kaybeden Göztepe, evinde ise rakibiyle golsüz berabere kaldı. Geçen sezon da oynanan iki müsabakayı Göztepe kaybetti. İzmir’de lacivert-beyazlılara 4-1 yenilen Göztepe deplasmanda da sahayı 2-0 yenik terk etti. Bu periyotta kalesinde 14 gol gören İzmir temsilcisi, Kasımpaşa’ya karşı sadece 3 defa gol sevinci yaşadı. Cuma günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakatlıkları süren Alpaslan, Napoleoni ile Yalçın mücadelede forma giyemeyecek.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)