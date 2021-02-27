Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle ayağa kalkan Göztepe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İzmir ekibi, haftaya 32 puanla 10. sırada girdi. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, sahadan 3 puanla ayrılıp 3'te 3 yapmak ve çıkışını sürdürmeye çalışacak. 4 maçlık galibiyet hasretine Karagümrük karşısında son veren ve haftaya 29 puanla 14. basamakta giren Kasımpaşa, İzmir'den 3 puanla dönmenin peşinde olacak.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Breckai Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Yusuf, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

Göztepe'de Zulj, Gassama ve Berkan, Kasımpaşa'da ise Tarkan ise Jeanvier sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.