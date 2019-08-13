Göztepe kapalı gişe!

2019-2020 sezonunun ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor’la Bornova Stadı’nda karşı karşıya gelecek Göztepe’de camia ve taraftar geri sayıma geçti. Geçen sene son maçta kümede kalmayı başaran ve büyük bir travmanın eşiğinden dönen Sarı- Kırmızılılar’da futbolseverler tüm kombine biletleri tüketirken, takım da zorlu maraton için hazır hale geldi.

Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’da kamp yapıp 4 hazırlık karşılaşması oynayan Göz Göz’de hiçbir futbolcunun ciddi şekilde sakatlanmaması teknik heyeti oldukça sevindirdi. Sadece golcü Jerome’un ufak sorunlar yaşadığı Sarı-Kırmızılılar’da yeni transferler Eren Derdiyok, Veli Çetin, Murat Paluli, Bubacarr Sanneh, Batuhan Kırdaroğlu, Hüseyin Bulut ve Leo Schwechlen de takıma çabucak adapte oldu.