Göztepe kaçan galibiyete yanıyor

Zorlu deplasmanda geriye düşmesine rağmen 2-1'lik üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar rakibine direnemezken, 90 dakika bitiminde tüm takım büyük üzüntü yaşadı. Bu sonuçla 9 puana yükselen ancak düşme hattında sondan ikinci sıradan kurtulamayan Göztepe oynadığı futbolla ise gelecek adına ümit verdi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon 4'üncü kez deplasmandan puanla dönmeyi başardı. Topladığı 9 puanın 6'sını dış sahada elde eden Göz-Göz, dış sahada Altay ve Galatasaray 'a yenildi. Göztepe, gurbette Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup Sivaspor ve Aytemiz Alanyaspor 'la berabere kalırken, Kasımpaşa'yı mağlup etmesini başardı. Göztepe evinde çıktığı 5 müsabakanın ise 4'ünü kaybedip, sadece Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmeyi başardı.

"TAKIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, Alanyaspor karşısında galibiyetini kaçırdıklarını ancak alınan puanın da önemli olduğuna vurgu yaptı. Zor bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten Sırp çalıştırıcı, "Alanya'da güzel bir performans ortaya koyduk. Bence en az 1 puanı hak ettik. Oynayacağımız zorlu maçlar var. Bu maçlardan önce bazı şeyleri sahada görmemiz gerekiyor. Bu maçlar için fazlaca çabalamamız gerekiyor. Ortaya koyduğumuz yüksek performansı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymalıyız. Geçen haftaki Trabzonspor maçında bu performansı ilk yarıda gösterdik. Alanyaspor karşısında ise ikinci devrede iyi bir performansa ulaştık. Bu yüksek tempomuzu, enerjimizi ve motivasyonumuzu 70-80 dakikalara çıkaracağız. Sezon uzun, gelecek haftalar için en iyisini yapap daha fazla puanlar toplayacağız" dedi.

Göztepe bu hafta evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak.

DHA