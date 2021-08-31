Süper Lig ekiplerinden Göztepe , deneyimli teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Ünal Karaman geçen sezon takımın başına gelirken 21 maçta 7 galibiyet alıp ligi 10.sırada tamamlamıştı. Karaman yönetimindeki Göztepe bu sezon ise ilk 3 haftada galibiyet alamadı ve 2 puan topladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."