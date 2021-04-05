Göztepe ile Rizespor karşılaşacak

Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe , 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, daha önce çalıştırdığı Rizespor ’a bu kez rakip olacak.

Yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Çaykur Rizespor ise ligde 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Milan Skoda yarın forma giyemeyecek.

Rizespor’la bugüne kadar Süper Lig’de 9 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Rakip filelere 10 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

Karadeniz ekibinde sağlık sorunları bulunan Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Milan Skoda, İzmir kafilesinde yer almadı. Rize temsilcisinde, Fransız golcü Remy kafileye dahil edildi.

Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.

AA