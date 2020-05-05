Gelecek sezon iskelet kadroyu korumayı amaçlayan sarı kırmızılılarda başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve Napoleoni ile masaya oturdu. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran İspanyol kulübü Huesca ve Soner'in kulübü Medipol Başakşehir’in yöneticileriyle de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Oyunculara gelen transfer teklifleri nedeniyle elini çabuk tutmaya çalışan Sepil'in iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi. Futbolcuların da Göztepe'de kalmaya sıcak bakması Göz-Göz'ün elini güçlendirdi. Özellikle Serdar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un talip olduğuna dair iddiaların çıkması üzerine yönetimin ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusuyla mukavele yenileyeceği vurgulandı.

Kaleci Beto'ya eski kulübü Sporting Lizbon, Napoleoni'ye de Alanyaspor'un transfer tekliflerin bulunduğu ileri sürüldü.

DHA