Göztepe hedefi belirledi: Ya Lucescu ya da Tayfun Korkut!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden ve 3-1 yenilen Göztepe'de, kötü gidişin faturası teknik direkter Kemal Özdeş'e kesildi. Sarı kırmızılı takım tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. 10 Aralık 2018'de Göztepe'nin başına gelen Kemal Özdeş'in macerası 2,5 ay sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı.

Hız kesmeden adayları belirleyen Göztepe, Razvan Lucescu ve Tayfun Korkut ile görüşmelere başladı. İki hocadan birisinin Sarı Kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Beşiktaş ile anılıyordu...

Mircea Lucescu'nun da oğlu olan 50 yaşındaki Razvan Lucescu, son dönemlerde Beşiktaş'ın gündemini meşgul ediyordu. Özellikle Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pancu'nun kendisini Siyah Beyazlılar'a önermesi çok konuşulmuştu. Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'un başında bulunan Razvan Lucescu, takımıyla bu sezon şampiyonluğa koşuyor.

Son olarak Stuttgart'ı çalıştırdı

Son olarak VfB Stuttgartı çalıştıran Tayfun Korkut, Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyordu. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verilmişti.

Ömer Necati Albayrak