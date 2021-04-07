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Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Hatayspor’a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 21:49 Son Güncelleme:
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Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup eden Göztepe’de futbolcular, Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer isimler ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

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