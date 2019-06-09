Göztepe harekata başlıyor

Listesinde Başakşehir'den Demba Ba, Konyaspor'dan Jahovic, Trabzonspor'dan Rodellaga ile Olcay, Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Porth'tan Davidson gibi futbolcular bulunan sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği yıldızlarla işi resmiyete dökeceği vurgulandı. Tatil bitişinde gaza basacak Göz-Göz'de gidecek futbolcuların da kesinlik kazanacağı ve kurmayların özellikle geride kalan sezonda forma şansı bulamayan yabancı futbolcularla vedalaşacağı bildirdildi.

Bütçeyi sarsmadan nokta transferler yapmayı planlayan Göztepe'de Agbenyenu, Ghilas, Borges, Grillo, Traore ve Kadu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Beşiktaş'ın transfer etmeyi düşündüğü kanat Yasin'in durumunun da netlik kazanacağı açıklandı. Daha çok yurt içinde oynayan ve Süper Lig'i yakından tanıyan isimlerle ilgilenen İzmir ekibinin, küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski oyuncusu sol bek Leo Schwechlen, kanat Emrah Başsan ve orta saha Gabriel Obertan'ı istediği dile getirildi. Obertan için Göztepe'nin yanı sıra diğer Ege temsilcisi Denizlispor'un da devrede olduğu iddia edildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)