Bu süreçte 2020-2021 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 2-0 yenebilen Göz-Göz, bu sezon ise sadece Medipol Başakşehir maçını 2-1 kazanabildi. Göztepe geçen seneden bu zamana kadar Demir Grup Sivasspor'a 5-3, Galatasaray 'a 3-1, İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Beşiktaş 'a 2-1, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 ve Atakaş Hatayspor'a da 2-0 yenildi. Evinde Trabzonspor 'la 1-1 berabere kalabilen Göztepe, son 10 iç saha sınavında 13 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)