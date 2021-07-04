Sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmayan Göz-Göz'ün 29 yaşındaki Norveçli oyuncuya teklif götürdüğü, Linnes'in düşünmek için süre istediği iddia edildi. Daha önce ülkesinde Molde'de görev yapan Linnes, Türkiye'de 5.5 yıldır Galatasaray 'da oynuyor. Transferde 2 yıllığına kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagic'le ilgili henüz resmi açıklamayı yapmayan Göztepe , 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ilk etap kampına girecek.

DHA