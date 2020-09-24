Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanını 4’e çıkaran Göztepe, gözünü yine transfere çevirdi. Şu ana kadar Burak, Kubilay, İrfan, Ideye, Ndiaye, Burekovic, Nwobodo ve Megyeri ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar’ın geçen sezon sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan forvet oyuncusu Gerson Rodrigues için harekete geçtiği ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut’un Lüksemburglu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin Rodrigues’in kulübü olan Dinamo Kiev’le temaslara başladığı vurgulandı.

Stopere Boşnak geliyor

Göztepe, Boşnak stoper Marko Mihojevic’i de gündemine aldı. Geçen sezon Almanya Bundesliga 2 ekiplerinde Erzgebirge Aue forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandı. Yönetimin Mihojevic’le anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunu en kısa sürede resmi imzayı atacağı bildirildi.