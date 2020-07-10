Süper Lig’de 32. haftanın açılış maçında Göztepe, Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Ligde çarşamba günü diğer Başkent temsilcisi Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe, 39 puanla 9. sıraya geriledi. Gençlerbirliği ise 33 puanla düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor’un 2 puan önünde yer alıyor.

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig’de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü. Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor.

Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Göztepe’de Gençlerbirliği maçı öncesinde Serdar Gürler, kaleci Beto, Halil Akbunar, Cameron Jerome ve Deniz Kadah’ın sakatlıkları bulunuyor. Gençlerbirliği’nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe’ye karşı görev yapamayacak.







