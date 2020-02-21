Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Gaziantep FK’yi konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 çalışan sarı-kırmızı futbolcular, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Göztepe’de tedavileri süren Andre Poko ve Atınç Nukan’ın yer almadığı idmanda Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı’nda yarın saat 17.00’de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK müsabakasında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.