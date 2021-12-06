Göztepe - Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Süper Lig’in 15. hafta maçında Göztepe sahasında Gaziantep FK’ı 2-1 mağlup etti.

Göztepe’nin gollerini 39 ve 45+5’te Adis Jahovic attı. Göztepe’nin tek golünü 61. dakikada Recep Niyaz’dan geldi. İzmir ekibinde 45. dakikada Atakan Çankaya, 45+5’te Lourency ve 63. dakikada Berkan Emir sarı kart gördü. Göztepe’de Obinna Nwobodo mücadelenin 51 ve 58. dakikasında gördüğü sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekipte Kitsiou 45+6’da, Kenan Özer ise 87. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı.

Göztepe aldığı bu galibiyetle puanını 14'e çıkartarak 17. sırada yükseldi. Gaziantep FK 18 puanla 16. sırada yer aldı.

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Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ’yi ağırlayacak. Göztepe ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başlıyor.

Maçın ilk 10 dakikasında topun hakimi olan ev sahibi takım, taraftarının desteği ile oyunu rakip yarı sahaya yıkmak istiyor.

12. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

13. dakikda Göztepe'nin önemli atağında ceza sahası içi sağ çaprazından Lourency tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

İki takım 18 dakikada gösterdiği performansla 3 puanı ne kadar istediğini gösteriyor.

19. dakikada Mendyl tarafından yapılan hareketi hakem Ümit Öztürk tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

26. dakikada Göztepe kendi yarı sahasında taç kullanacak.

28. dakika geride kalırken maç 0-0 devam ediyor.

Göztepe yedek kulübesinde tercüman Asil Bilgehan mücadelenin hakemi tarafından sarı kart gördü.

34. dakikada Göztepe takımında Lourency kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

37. dakikada Penaltı! Hakem, Göztepe lehine beyaz noktayı gösteriyor.

Ters köşe! 39. dakikada Adis Jahovic golüyle skor şimdi 1-0.

42. dakikada ev sahibi ekipte Atınç Nukan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Ümit Özturk 45. dakikada sarı kartını Atakan Ridvan Cankaya için kullandı.

Mücadelenin ilk yarısına en az 6 dakika ilave edildi.

45+2'te Gaziantep FK, Nouha Dicko ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor.

45+3'te Göztepe takımında Lourency, sarı kart görüyor.

45+5'te Gool! Göztepe adına golü atan oyuncu Adis Jahovic. Skor şimdi 2-0.

Maçın hakemi Ümit Öztürk mücadelenin ilk yarısını bitirdi.

Maçın ikinci yarısı başladı.

Erol Bulut oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ertuğrul Ersoy çıkıyor ve yerine Halil İbrahim Pehlivan oyuna giriyor.

47.dakikada ev sahibi ekip Berkan Emir sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

50. dakikada Göztepe takımında kalecisi İrfan Can Eğribayat sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

Göztepe takımında Obinna Nwobodo hakem Ümit Öztürk tarafından 51. dakikada sarı kart ile cezalandırılıyor.

Ev sahibi takım kişi! Göztepe takımında ikinci sarı kartını gören oyuncu Obinna Nwobodo.

61 dakikada Gaziantep FK maçtan kopmamak adına farkı bire indiren golü buldu. Golü atan oyuncu Recep Niyaz. Skor şimdi 2-1.

63. dakikada Göztepe takımında Berkan Emir hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Mücadelede son 20 dakikaya girilirken Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü sürüyor.

72. dakikada Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Joao Figueiredo, çıkan oyuncu Doğan Erdoğan.

78. dakikada Kenan Özer şutunu çekiyor ancak direğe takılıyor. Gaziantep FK için şanssız an.

87. dakikada Gaziantep FK takımında Kenan Özer hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Mücadelenin sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

90+2 Gaziantep FK takımında sarı kart gören oyuncu Tosca,Alin Dorinel.

90+3 Göztepe takımından Soner Aydoğdu şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Maç bitti. Ümit Öztürk son düdüğü çaldı ve Göztepe kendi evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.





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Göztepe-Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Göztepe-Gaziantep FK ilk 11'ler:

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat, Atınç, Atakan, Dino, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil Akbunar, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet Demir, Dicko