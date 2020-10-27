Göztepe galibiyete inanıyor

Rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe, geçen sezon Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek turuncu-yeşillilerin evindeki yenilmezlik serisini sonlandırdı. Bu kez ise Alanyaspor’un namağlup unvanına son vermek isteyen İzmir ekibinde teknik direktör İlhan Palut karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takımına güvendiğini dile getiren Palut, “Zorlu ve çekişmeli bir maç oynayacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi.

Göztepe ve Alanyaspor Süper Lig’de 6 maça çıktı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar Alanyaspor’u 2 kez mağlup etti. Göztepe 2018-2019 sezonunda rakibini Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 3-2 yenerken, geçen sene de deplasmanda 1-0 kazandı. Alanyaspor ise Göztepe’yi 2018-2019’un ilk yarısında sahasında 1-0 mağlup etti. Geri kalan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)