Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’de konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup eden Göztepe, üst üste 3. galibiyetine imza attı.

Yağışlı bir havada başlayan müsabakada Cameron Jerome ve Yasin Öztürk’ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede Mustapha Yatabare’nin golüne rağmen Andre Castro ile 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, uzatma bölümünde Ömer Ali Şahiner’in golüne engel olamasa da müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 4. galibiyetini alan ve puanını 12’ye çıkaran Göztepe, üst üste 3. maçını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, son 3 haftada Kayserispor’u 2-0, Trabzonspor’u 2-1 ve Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Yasin Öztürk 4. golüne ulaştı

Geçen hafta Trabzonspor karşısında 2 gol bulan Yasin Öztekin, Atiker Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Yasin Öztürk, sarı-kırmızılı formayla 4. golüne ulaştı. Göztepe’ye yeni transfer olan Jerome’un yanı sıra Andre Castro da bu sezon ilk golünü attı.

Atiker Konyaspor deplasmanda ilk kez yenildi

Atiker Konyaspor, Göztepe mağlubiyetiyle 7. haftada 11 puanda kaldı.

Bu sezon 2. yenilgisini alan Atiker Konyaspor, deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Tek yenilgisini kendi evinde Fenerbahçe karşısında alan Konya temsilcisi, deplasmanda Antalyaspor’la 3-3 berabere kaldıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 ve Kayserispor’u 2-0 mağlup etmişti.

Ligde dış sahada yenilgisi bulunmayan tek takım Beşiktaş oldu.