Göztepe galibiyet peşinde

Göztepe 'de sakatlığı bulunan Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan kanat Halil Akbunar ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Göztepe ile hafta içinde 2 yıllık sözleşme imzalayan Maestro, Türkiye kariyerindeki ilk müsabakasına çıkacak. İzmir ekibinin transferin son gününde sözleşme imzaladığı Venezuelalı defans Wilker Angel de görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 463,5 TL, 2'nci kategori 409 TL, 3'üncü kategori 109 TL ve 4'üncü kategori 50 TL olarak belirlendi.

DHA