Galatasaray ile Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 19. hatfa maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Bir türlü forvet transfer yapamayan Galatasaray Ankaragücü'nü yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Saat 19.00’da başlayan maçı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Peki, Göztepe - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Göztepe - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Göztepe - Galatasaray ilk 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk, Onyekuru, Sinan

Deplasman performansı tat vermiyor

Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3’ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.

Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.

Terim’in cezası bitti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig’in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası’nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.

Galatasaray’da 3 eksik

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Fernando sarı kart sınırında

Galatasaray’da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Göztepe'de üç eksik var!

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Yeni Malatya’ya 3-2 mağlup olan Göztepe, Galatasaray karşısında taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Sarı Kırmızılılar’da bu önemli mücadelede 3 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Kemal Özdeş, İstanbul’da sezonun ilk devresinde 1-0 yenildikleri Galatasaray önünde sakat oyuncuları Ghilas ve Traore’nin yanı sıra cezalı futbolcusu Alpaslan’dan yararlanamayacak.