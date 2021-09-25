Göztepe, Galatasaray maçına hazır

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu ve Marko Mihojevic’in tedavilerinin devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte sağ bacak gastroknemius kasından sakatlanan Dzenan Burekovic de antrenmana katılmadı.

İzmir temsilcisinde Beykan Şimşek de kırmızı kart cezalısı olduğu için yarın forma giyemeyecek. Göztepe hava yoluyla İstanbul’a gidecek.

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Galatasaray -Göztepe maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İZMİR (AA)