Göztepe, Fener’e kapalı gişe

Son 3 maçta topladığı 7 puanla çıkışa geçen Göztepe’nin 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 15.00’te Passolig’in internet sitesi üzerinden satışa çıkar çıkmaz tükendi.

28 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Göztepe, Fener’e kapalı gişe

Saat 20.00’de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 TL’ydi. Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut, mücadele öncesi şunları söyledi: Üç maçlık, belki 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. Fenerbahçe güçlü bir takım, zor bir maç oynayacağız. Her ne kadar deplasman karnesi iyi gözükmese de son haftalarda aslında oynadığı her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora yansıtamayan bir takım.”

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