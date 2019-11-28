Göztepe, Fener’e kapalı gişe

Saat 20.00’de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 TL’ydi. Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut, mücadele öncesi şunları söyledi: Üç maçlık, belki 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. Fenerbahçe güçlü bir takım, zor bir maç oynayacağız. Her ne kadar deplasman karnesi iyi gözükmese de son haftalarda aslında oynadığı her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora yansıtamayan bir takım.”